Project Cars 2 Preview

Der erste Teil überbot die Konkurrenz auf PC und Konsole bereits bei Fahrgefühl und Umfang. Die Fortsetzung weitet den Realismus weiter aus und simuliert nun fast alles, vom Wetter bis zum Reifenabrieb.

Wir simulieren alles

Die Eispiste empfanden wir als große Herausforderung.

Da biegen sich die Reifen

Anzeige

In der Alpha-Version wirkt sich der Regen noch zu stark auf die Bremswirkung aus, wirkt ansonsten aber bereits klasse.

Ganz entspannt drehen wir unsere Runden auf dem Fuji Speedway Racing Circuit. Schon beim Start lassen wir den Großteil unserer Konkurrenten hinter uns. Zugegeben: Ein bisschen haben wir in Kurve 1 schon gedrängelt und geschoben, um von Startplatz 10 so schnell in die Top 3 zu fahren. Doch schon in Runde 2 beginnt es zu regnen und wir haben größte Mühe, unsere Position zu verteidigen. Wir befinden uns in, der Fortsetzung zum Rennspiel von-Macher Slightly Mad Studios.Auf den ersten Blick wirkt das Geschehen auf der Rennpiste vertraut, doch vieles hat sich verändert. Die Entwickler haben neben dem Wetter auch viele andere Bereiche stark überarbeitet und schrauben den Simulationsaspekt deutlich nach oben. Ob das noch Spaß macht – oder sogar noch mehr als zuvor – haben wir im Selbstversuch auf dem Lineup-Event von Publisher Namco Bandai für euch in Erfahrung gebracht.Wetter gab es bereits im ersten Project Cars, sogar in dynamischer Form. Rennstart bei trockenen Bedingungen, einige Rennrunden bei Regen und zum Ende hin womöglich doch wieder eine abtrocknende Strecke, bei der sich unter Umständen auszahlt, nicht zwischendrin auf Intermediat-Reifen zu wechseln. Für Project Cars 2 haben die Slighty Mad Studios das Wetter völlig überarbeitet, erklärt uns Game Director„Wir hatten Regen, aber er war noch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Nicht alles fühlte sich echt an.“ An welchen Parametern Project Cars 2 schraubt, würde den Rahmen dieser Vorschau sprengen. Aber unsere bisherigen Eindrücke sprechen klar dafür, dass sich Project Cars 2 stärker wie eine Rennsimulation anfühlen wird als der Vorgänger.Ein paar Macken hat das System, das auch Reifenabrieb und Schmierigkeit des Asphalts einberechnet, aber noch. So fällt die Bremswirkung unseres Boliden aktuell bei Regen zu stark ab, besonders im Vergleich mit den KI-Fahrern, die sichtbar bessere Verzögerungswerte besitzen (oder für die bestimmte Simulationsaspekte in der frühen Demoversion einfach ausgeklammert werden). Viljoen stimmt unserer Kritik zu und betont, dass es sich noch um einen Pre-Alpha-Code handelt. Man sei sich dieser und anderer Schwächen bewusst und arbeite daran.Bereits jetzt können wir beim Fahren fühlen, wie sich die Reifen bei Kurvenfahrten verformen. Project Cars 2 vermittelt exzellent, wie viel Grip wir auf der Strecke haben, und ob wir lieber weniger oder sogar noch etwas mehr Gas geben dürfen. Genauso hilft uns das realistische Fahrgefühl dabei, die Kontrolle über unseren Boliden wiederzuerlangen, wenn wir sie nach einem Fahrfehler verlieren. Was Project Cars 2 im Gegensatz zu vielen anderen Rennspielen richtig macht: Setzen wir zum Drift in Kurven an, verlieren wir Zeit, viel Zeit und verschaffen uns nicht etwa sogar einen Vorteil. Der erhöhte Reifenabrieb bei Drift und die Gefahr, sich bei stillstehenden Reifen eine Bremsplatte zu fahren, zeugen davon, dass Slightly Mad keinen faulen Kompromiss aus Simulation und Arcade plant.