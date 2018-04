Infra: DLC, Spin-Off und neues Spiel angekündigt

PC

Der finnische Entwickler Loiste Interactive hat für sein First-Person-Adventure Infra einen DLC sowie ein Spin-Off angekündigt. Während wir in der Whiprock getauften Erweiterung auf einer ehemalige Gefängnisinsel unterwegs sind, und somit erneut eine verlassene Anlage untersuchen, soll das Spin-off inhaltlich etwas andere Wege gehen. Zwar spielt auch Open Sewers wieder in der fiktiven Stadt Stalburg, allerdings müssen wir uns diesmal als Landstreicher durchschlagen, was für einen anderen Spielfokus spricht als der Ingenieursalltag des Hauptspiels. Laut Beschreibung werden wir beispielsweise auch Handel mit anderen Stadtbewohnern treiben können oder erhalten von diesen neue Aufgaben.

Zu guter Letzt arbeiten das Studio auch an einem komplett neuen Spiel namens Valta, das vermutlich nichts mit der Infra-Serie zu tun haben wird und stattdessen in ferner Zukunft angesiedelt ist.

Einen genauen Erscheinungstermin gibt es noch nicht, wir informieren euch aber wie immer hier, sobald es nähere Informationen gibt.

Infra ist ein umfangreiches First-Person-Adventure, das kürzlich bei uns in einem User-Test behandelt wurde, den wir euch hier erneut ans Herz legen wollen.