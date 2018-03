Pathway: Neues 2D-Pixel-Abenteuerspiel vorgestellt

PC Linux MacOS

Entwickler Robotality (Halfway) und Chucklefish haben kürzlich ihren kommenden Titel für PC, MacOS und Linux vorgestellt. Bei Pathway handelt es sich um ein strategisches Abenteuerspiel mit rundenbasierten Kämpfen und einzigartigen Story-Episoden, das in einem fiktiven 30er-Jahre-Setting spielt. In diesem durchsuchen die Nazis den Orient für ihre okkulten Machenschaften nach alten Artefakten und schrecken auch vor Entführungen nicht zurück. Also macht ihr euch im Team auf zu einer gefährlichen Rettungsaktion, durchsucht im Laufe des Abenteuers alte Tempel und Grabanlagen in der Wüste und bekämpft die Schergen des Nazi-Regimes rundenweise in schön gestalteter 2D-Pixel-Grafik.

Den offiziellen Trailer haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden, dieser vermittelt euch einen optischen und musikalischen Ersteindruck und zeigt diverse Gameplay-Elemente aus dem Spiel. Der Release ist für 2018 vorgesehen, ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekanntgegeben.

Die vom Hersteller beworbenen Features von Pathway findet ihr nachfolgend gelistet: