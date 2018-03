DCP 2018: Nominierungen bekannt / Abstimmung Publikumspreis möglich

Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2018 wurden offiziell bekannt gegeben. Insgesamt werden Preise in 14 Kategorien verliehen, wobei es sich bei einer davon um den Publikumspreis handelt. Wie der Name bereits verrät, wird dieser nicht von der Jury, sondern von den Spielern selbst per Votum vergeben. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Rahmen einer Gala in München, die am 10. April stattfinden wird. Nicht in diese Auflistung zählt der Sonderpreis der Jury.

Eine komplette Liste aller Kategorien sowie der dazugehörigen Nominierungen könnt ihr nachfolgend finden:

Bestes deutsches Spiel:

The Inner World - Der letzte Windmönch

The Long Journey Home

Witch It

Bestes Kinderspiel

Der Löwe - Eine Lese- und Schreibeabenteuer

Fiete Hide & Seek

Monkey Swag

Bestes Jugendspiel

Phoning Home

The Inner World - Der letzte Windmönch

Witch It

Best Serious Game

MeisterPOWER

The Inner World - Der letzte Windmönch

Vocabicar

Bestes mobiles Spiel

Angry Birds Evolution

Card Thief

QB - A Cube's Tale

Bestes Gamedesign

Dreadnought

Elex

TownsmenVR

Beste Innovation

Huxley

TownsmenVR

Witch It

Beste Inszenierung

Eurydike

Huxley

The Long Journey Home

Bestes internationales Spiel

Assassin's Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Super Mario Odyssey

Beste internationale Spielwelt

Assassin's Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Super Mario Odyssey

Bestes internationales Multiplayerspiel

Monster Hunter - World

Splatoon 2

Witch It

Nachwuchspreis (mit Konzept)

Ernas Unheil

nGlow

Sunset Devils

Nachwuchspreis (mit Prototyp)

Fading Skies

Kyklos Code

Realm of the Machines

Die Preisgelder für die jeweiligen Kategorien könnt ihr den Quellen entnehmen. Insgesamt werden 560.000 Euro ausgeschüttet. Für den Publikumspreis könnt ihr ab sofort auf dieser Seite abstimmen. Die Frist für die Stimmabgabe endet am 5. April.