Seven - The Days Long Gone: Demo für Cyberpunk-RPG & 30 Prozent Rabatt

Zum Cyberpunk-RPG Seven - The Days Long Gone (im Test, Note 7.5) ist kürzlich eine Demoversion erschienen. Diese umfasst den kompletten Prolog des Stealth-Abenteuers und bietet euch die Möglichkeit, die wichtigsten Gameplay-Elemente wie die Kämpfe, das Schleichen, die Magieanwendung und das Verkleiden kennen zu lernen.

Im Spiel verkörpert ihr den Meisterdieb Teriel, der alles daran setzt, von einer Gefängnisinsel zu entkommen. Zur Lösung der diversen Quests stehen euch stets mehrere Vorgehensweisen zur Verfügung, wie zum Beispiel Hacken, Schleichen, Verkleiden und Klettern. Die frei erkundbare Welt wird dabei in der Iso-Perspektive dargestellt.

Die Demo ist sowohl auf Steam als auch auf GOG verfügbar, die Links zu dem circa 1,4 Gigabyte umfassenden Download findet ihr in den Quellenangaben. Falls ihr nach dem Prolog weiterspielen möchtet, habt ihr bis zum 29. Januar auf beiden Plattformen die Gelegenheit, den Titel um 30 Prozent reduziert für 20,99 Euro zu erwerben. Abschließend haben wir euch zur Einstimmung einen Story-Trailer von Seven - The Days Long Gone eingebunden.