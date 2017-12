GG-intern: Twitch-Event Mittwoch 20.12. (beendet)

Update: Die Übertragung ist beendet, in Kürze sollte auf Twitch die Aufzeichnung samt Chat-Verlauf zur Verfügung stehen.

Von wegen Pokalspiel in dieser seltsamen Sportart, deren Namen wir vergessen haben: Am Mittwoch 20.12.2017 um 18:30 steht unser Jahresend-Twitch-Event auf dem Programm. Christoph, Dennis und Jörg berichten euch über ihre weihnachtlichen Pläne, verraten euch, was sie sich zu spielen vorgenommen haben und ziehen auch ein Resüme über das ablaufende Jahr. Wie immer wird so ein Live-Event erst lustig, wenn ihr uns auch Fragen stellt – doch egal wie viele, egal wie tiefschürfend, spätestens um 20:00 Uhr ist Schluss, damit wir noch alle Fußballgucken können, sollten wir dahingehend prädisponiert sein.

Klickt also bitte pünktlich auf: GG-auf-Twitch.

Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme!