Stardew Valley: Indie-Sim ab 5. Oktober für Nintendo Switch

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Als Finn Brice, Geschäftsführer von Chucklefish vor wenigen Tagen bekannt gab, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis die Simulation Stardew Valley (bereits im Februar 2016 für PC, später auch für andere Plattformen veröffentlicht) auch für Nintendos Switch erscheint, könnte man im Nachhinein auch der Meinung sein, dass man die paar Tage bis zur heutigen Ankündigung des Release-Termins noch hätte warten können. Denn bereits ab dem 5. Oktober soll Stardew Valley auf der Switch zum Kauf bereitstehen.

Aber weshalb sollten sich Indie-Publisher respektive -Entwickler in Bezug auf solche Dinge anders verhalten, als es Activision oder andere größere in der Spielebranche aktive Unternehmen tun? So oder so, der Termin ist raus. Bereits ab Donnerstag können Interessierte auf der Switch also im eShop zuschlagen.

Stardew Valley ist, wie gesagt, bereits seit Februar 2016 für PC verfügbar, im Dezember 2016 folgten bereits Umsetzungen für PS4 und Xbox One.