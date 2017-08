Rune - Ragnarok: Nachfolger zu Rune angekündigt / Erster Trailer

PC

Der Entwickler Human Head Studios hat völlig überraschend einen Nachfolger zu seinem im Jahre 2000 veröffentlichten Action-Adventure Rune angekündigt. Beim Rune - Ragnarok getauften Titel soll es sich diesmal um ein Open-World-Rollenspiel handeln, das euch mitten in die namensgebende Schlacht der Götter und Riesen versetzt. Eure Geschichte setzt sieben Jahre nach dem Beginn der Götterdämmerung ein. Den drohenden Weltuntergang vor Augen, schließt ihr euch einem der Götter an, der euch mächtige Fähigkeiten verleiht und zieht gegen Monster und andere Götter in die Schlacht. In der offiziellen Beschreibung heißt es dazu:

Von Geburt an hören die Kinder des Nordens Geschichte über das Ende der Welt. Eine Schlacht, so gewaltig, dass sie alle Götter und die neun Welten durch Frost und Feuer verschlingt. Doch diese Geschichten sind falsch. Die Götter sind nicht gestorben. Seit sieben Jahren wird unsere Welt vom Tod und Zerstörung verzehrt Jetzt muss sich die Menschheit erheben und das tun, was die Götter nicht konnten. Ragnarok muss enden.

Viel mehr ist zur Story bisher noch nicht bekannt. Die Entwickler versprechen brutale und intensive Kämpfe, Waffen-Handwerk, sowie die Möglichkeit die offene Welt frei zu erkunden. Dabei könnt ihr auch Boote nutzen, um verschiedene Inseln zu erreichen. Einen Release-Termin, oder Details zur unterstützten Plattformen gibt es derzeit noch nicht, dafür könnt ihr aber schon mal einen ersten Trailer mit Spielgrafik bestaunen: