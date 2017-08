Die Drei von der Zankstelle Vol. 10: "30 Jahre Zelda - Die Ausstellung mit Cosplay"

In der zehnten Ausgabe des Podcasts "Die Drei von der Zankstelle" widmet sich Gamersglobal-User Jonas -ZG- der Ausstellung "30 Jahre Zelda", die auf der Gamescom 2017 zu sehen sein wird. Zu diesem Zweck hat er sich zwei besondere Gäste eingeladen. Zum einen spricht er mit dem Initiator dieser Ausstellung, Torsten Heine, über dieses Vorhaben und was es bedeutet, einen Stand ausschließlich diesem Bereich zu widmen. Ihr erfahrt, was euch in dieser Ausstellung erwarten wird und welches Merchandise rund um diese Reihe gezeigt wird. Darüber hinaus erklärt Torsten Heine, wie seine Kooperation mit Nintendo aussieht und wie er die Entwicklung der Gamescom beurteilt.

Ebenfalls in der Gesprächsrunde ist Tanja von Celex Cosplay, die als eine von 20 Cosplayern die Ausstellung als Prinzessin Zelda bereichern wird. Jonas spricht mit ihr über die Cosplayszene, was es bedeutet eine Spielfigur zu verkörpern, und welchen Aufwand ambitionierte Cosplayer in dieses Hobby stecken. Darüber hinaus erfahrt ihr, wie sie damit umgeht, auf Messen im Rahmen dieses Hobbys fotografiert zu werden. Dabei wird geklärt, was in Ordnung ist und was als absolutes No-Go gilt.

Übersicht der Folge 10: