Ubisoft gründet neues Studio in Stockholm

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft wächst weiter und gab jüngst die Gründung eines neuen Studios bekannt, das seinen Sitz im schwedischen Stockholm haben wird. Geleitet wird die „Ubisoft Stockholm“ getaufte Spieleschmiede vom ehemaligen EA-DICE-General-Manager Patrick Bach, der das Unternehmen nach rund 15 Jahren im November 2016 verließ.

Die Entscheidung, beim Konkurrenten anzuheuern, begründet Bach damit, dass er und der Spielehersteller die gleichen Werte, Ziele und auch Ideen über den kreativen und praktischen Ansatz bei der Entwicklung von Spielen teilen: „Ich glaube, dass ich innerhalb der Ubisoft-Familie mein Potenzial auf eine andere Weise entfalten kann und ich freue mich darauf, mit vielen neuen erstklassigen Kollegen rund um die Welt zusammenzuarbeiten“, so der Macher.

Das neue Studio plant rund 100 Mitarbeiter zu beschäftigen und wird in Zukunft eng mit dem ebenfalls in Schweden (Malmö) ansässigen Ubisoft Massive an großen AAA-Projekten, inklusive dem kommenden Avatar-Spiel, arbeiten. Letzteres befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase und wird laut Ubisoft nicht vor April 2020 auf den Markt kommen.