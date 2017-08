Empire Deluxe: Neuauflage des Strategie-Klassikers auf Kickstarter

PC Linux MacOS

Der Strategieklassiker Empire gehört zu den ältesten Spieleserien der Welt. Das Original Empire - Wargame of the Century stammt noch aus den 70er Jahren und wurde auf einem frühen Unix-Großrechner programmiert. Später folgten Umsetzungen für Apple II, C64, Amiga, Atari ST und PC. Für viele Spieler war Empire damit der erste Kontakt zur Globalstrategie auf dem Computer. Schon bald soll es zu einer Neuauflage in Form der sogenannten Empire Deluxe Combined Edition geben.

Genau dazu hat der Entwickler Killer Bee Software, der die Empire-Marke seit 2002 besitzt und pflegt, vor einigen Tagen eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Grafisch bleibt auch die neueste Version sehr nah an der Urspungsfassung, womit das Spiel optisch aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Absolut zeitlos ist dagegen das Spielprinzip aus Erkunden, Erobern, Produzieren und Auslöschen, auch 4X genannt.

Die sehr niedrige Finanzierungshürde von 5.000 US-Dollar hat Empire Deluxe Combined Edition bereits am zweiten Tag der Kampagne erobert und liegt aktuell, mehr als drei Wochen vor dem Ende der Crowfunding-Kampagne, bei fast 12.000 US-Dollar. Stretchgoals wird es keine geben. Interessierte können die Kampagne noch bis zum 29. August 2017 unterstützen. Um eine Version der finalen Version zu ergattern, müsst ihr wenigstens 13 US-Dollar investieren. Die Veröffentlichung der Combined Edition ist für diesen November vorgesehen.