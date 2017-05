Madden NFL 18: Release-Termin, Vorbesteller-Boni und Cover-Star

XOne PS4

Electronic Arts hat den Release-Termin für den diesjährigen Ableger von Madden NFL 18 bekanntgegeben. Nach Angaben des Publishers wird der Sporttitel ab dem 25. August dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein. Käufer der sogenannten G.O.A.T.-Edition (Greatest of all Times) können drei Tage früher, am 22. August einsteigen und die EA-Access-Abonnenten werden sogar schon ab dem 17. August im Rahmen der „Play First Trial“ Zugang zum Spiel erhalten und den Titel im Vorfeld zehn Stunden lang ausprobieren.

Darüber hinaus wurden die Vorbesteller-Boni genannt. Frühkäufer der Standard-Version können sich demnach auf einen Elite-Spieler ihres Lieblings-NFL-Teams und fünf Squad-Packs für das Madden NFL 18 Ultimate Team freuen. Die G.O.A.T.-Edition wird allen Käufern einen Elite-G.O.A.T.-Spieler, sieben weitere Squad-Packs, 2.500 Contracts und ein MUT Uniform Pack bieten.

Bereits vor wenigen Tagen gab EA bekannt, wer dieses Jahr als Cover-Star die Verpackung des Spiels zieren wird. Die Wahl fiel auf den Quarterback der New England Patriots und fünffachen Super-Bowl-Gewinner Tom Brady. Damit ist Brady nach dem Tight End Rob Gronkowski der zweite Patriot-Spieler, der es auf das Cover der Madden-NFL-Reihe geschafft hat.

Auf seiner Facebook-Seite scherzte Brady über den vermeintlichen „Fluch“ der angeblich die Cover-Stars verfolgt. Dieser besagt, dass NFL-Spieler, die es aufs Cover schaffen, sich während der Saison verletzten werden. Seit dem Release des ersten Madden-NFL-Spiels wurden zahlreiche Spieler für das Cover auserkoren und einige davon konnten die Saison aufgrund der Verletzung nicht beenden, darunter Ray Lewis (2005), Shaun Alexander (2007), Vince Young (2008), Peyton Hillis (2012) und Adrian Peterson (2014). Brodys Kollege Gronkowski, der das Cover im letzten Jahr schmückte, hat sich in der laufenden Saison gleich zwei mal verletzt.