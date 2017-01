Mobius Final Fantasy: PC Version erscheint im Februar auf Steam - Event zu FF7-Remake geplant

iOS Android

Wie Square Enix auf dem offiziellen Blog bekannt gab, wird die in Japan bereits im November 2016 veröffentlichte PC-Umsetzung des Free-to-play-Mobile-Spiels Mobius Final Fantasy ab dem 6. Februar auch weltweit via Steam erscheinen. Einen Tag nach dem Release, am 7. Februar, wird im Spiel zudem ein Event zum kommenden Remake von Final Fantasy 7 starten.

Wie der Project Leader Naoki Hamaguchi verrät, habe man vom Entwicklerteam hinter dem Final Fantasy Remake die 3D-Modelle von Cloud, Guard Scorpion und dem Mako Reactor erhalten, um daraus das Event in Mobius Final Fantasy zu erschaffen. Im Spiel werdet ihr auf Cloud Strife treffen, der sich in Palamecia verlaufen hat. Ihr begleitet ihn auf seinem Abenteuer und erlebt, wie sich die Geschichte basierend auf seinen Entscheidungen entfaltet. In Japan lief das Event bereits im vergangenen Jahr und wird hierzulande inhaltlich gleich sein.

Da alle Assets für den Titel ursprünglich in HD erstellt wurden, versprechen die Entwickler eine „extrem hohe grafische Qualität“, Auflösungen bis zu 4K, sowie flüssige 60 bis 120 Frames. Besitzer der Mobile-Version werden ihre Spielstände auf die Steam-Version übertragen können. Passend zur Anküdnigung wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr euch am Ende dieser Meldung anschauen könnt. Zudem gaben die Macher die Systemanforderungen bekannt:

Minimale Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Dual-Core-CPU (Intel oder AMD) mit 1,6 GHz

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia Geforce 8800 GT-Serie oder GT 240-Serie / ATI Radeon HD 4770 mit 512 MB-Serie (oder höher)

DirectX: Version 9.0c

Festplatte: 10 GB freier Speicherplatz

Sound: Kompatibel mit DirectX 9.0c (oder höher)

OpenGL: 2.0 (oder höher)

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Empfohlene Hardware