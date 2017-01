Kurios: Amazon Echo bestellt ungewollt Puppenhäuser

Amazon Echo ist der Sprachassistent von Amazon. In Amerika ist das kleine Gerät, das auf den Aktivierungsbefehl "Alexa" hört, bereits seit 2015 am Markt. In Deutschland startete der Verkauf der Version 2 Ende des Jahres -- allerdings nur an ausgeloste Kunden, die sich zuvor bewerben mussten. Kürzlich bestellte eine Sechsjährige über das Gerät ihrer Eltern mit einfachen Sprachbefehlen ein Puppenhaus, natürlich ohne das Einverständnis der Erwachsenen. Prompt wurde das Objekt der Begierde geliefert und die Geschichte veröffentlicht.

Kurz darauf berichtete der amerikanische Fernsehsender CW6 News über den Vorfall, was zum Verhängnis für Besitzer von Amazons Echo wurde. Denn am Ende der Sendung sagte der Moderator Jim Patton "I love the little girl , saying 'Alexa ordered me a dollhouse'". Dies wurde von zuhörenden Echos offenbar als "Alexa order me a dollhouse." interpretiert, woraufhin sich eine Hand voll Zuschauer beim Sender beschwerten, dass ihr Gerät ein Puppenhaus bestellte. Dies lässt sich jedoch von Haus aus unterbinden. In den Einstellungen des Gerätes kann über die zugehörige App eine PIN vergeben werden, ohne deren Eingabe nichts mehr bestellt werden kann. Auch die Eltern des jungen Mädchens haben ihr Gerät inzwischen so konfiguriert.