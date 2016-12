GamersGlobal gratuliert zum Nikolaus!

Lasst uns raten: Ihr habt heute am frühen Morgen oder gestrigen späten Abend einige verschwitzt-dreckige Stiefel mit Naschwerk und der obligatorischen "Was Gesundes muss auch sein"-Clementine (echte Mandarinen findet man ja kaum noch) vollgestopft, um eure schon vom Adventskalender kariesbedrohte Kinder vollends in den Zuckerschock zu versetzen. Klingt das unbekannt? Dann habt ihr keine Kinder beziehungsweise solche, die sich eher über einen Tankgutschein freuen würden. Oder aber solche, die den weiten Weg vom Gitterbettchen bis zur Eingangstür noch nicht selbst zurücklegen können.

Davon abgesehen, hören wir gerade lautes Geschrei. "Und was ist mit uns?!", brüllen die meisten von euch, "wieso vergisst uns der Nikolaus jedes Jahr, seit wir zuhause ausziehen mussten?". Doch verzaget nicht: Sofern ihr zufälligerweise auch Premium-Plus-Abonnenten seid, könnt ihr die Tränen wegwischen: Als kleines Nikolausgeschenk findet jede Plus-Ente die Vollversion von King's Bounty - The Legend als PN in ihrem Nachrichteneingang.

Das Remake des 1990er Titels von New World Computing ist ein wirklich schönes Rundenstrategiespiel nach grobem Vorbild von Heroes of Might & Magic, das wiederum auf das Ur-King's Bounty zurückgeht. Wir können die Vollversion in Zusammenarbeit mit unserem Partner GoG.com und Publisher 1C zur Verfügung stellen. Wer sich dafür interessiert: Beim eben erwähnten Online-Shop gibt es das Spiel für 5,99 Euro DRM-frei zu kaufen.

Aber auch für alle anderen User haben wir ein Nikolausgeschenk: Ihr dürft euch obiges, vom Chefredakteur in monatelanger Knochenarbeit höchstpersönlich gemalte Kunstwerk ausdrucken, mit Ölfarbe auf Leinwand pinseln und dann ins Wohnzimmer hängen. So sind wir zu euch! Aber jetzt im tiefsten Ernst:

Frohes Nikolausfest vom GamersGlobal-Team! Ho! Ho! Ho!