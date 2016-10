PC XOne PS4

Jede Woche stellt der Arcade-Check ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktpatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Der Indie-Action-Puzzleraus dem Hause Badland Games ist ein klassisches Match-3-Spiel, in dem ihr Blöcke zusammenschiebt, um das Reich des König Harold mit einem äußerst hohen Turm zu verschönern. Wir klären, ob der Turmbau geklappt und inwieweit uns die Aufgabe gefordert hat.Die hängenden Gärten der Semiramis zu Babylon. Der Koloss von Rhodos. Das Grab des König Mausolos II. zu Halikarnassos. Der Leuchtturm auf der Insel Pharos vor Alexandria. Der Auszug an Weltwundern könnte problemlos weitergeführt werden, nähmen wir die neuzeitlichen noch hinzu. Jedes Bauwerk ist streng mit einer Epoche, einem Herrscher oder mit einem Reich verbunden und demonstrierte häufig eine Form von Macht und Reichtum.Eine Einsicht, zu der auch König Harold kam, als er eines schönen Abends gedankenversunken in einem Reisemagazin über die "Wunder der Welt" blätterte und darüber sinnierte, wie viel Ruhm solch ein Gebäude dem jeweiligen Königreich einbrachte. So kam ihm, mit Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen, die Idee, dass er selbst etwas Beeindruckendes bauen lassen sollte, um den Thron zu behalten. Inspiriert durch die Monumente, beauftragt er den besten Handwerker unter seinen Untertanen, den höchsten Turm zu bauen, der jemals gesehen wurde. Leider hat der konkurrierende König Edmond etwas gegen dieses Unterfangen und sabotiert euch wo er nur kann. Aber ihr seid der beste Handwerker, und das gilt es zu beweisen.Ihr steigt also in den Story-Modus ein, der die Geschichte des mächtigen Türmchen-Bauers erzählt. Eure Aufgabe ist es, einzelne Blöcke unter Zeitdruck mindestens zu Dreier-Gruppen zusammenzufügen, um die jeweils gestellten Aufgaben zu bewältigen. Die Klötze stellen dabei entweder Baumaterialien oder auch Werkzeuge dar. Solltet ihr euch beim Zusammenschieben zu lange Zeit lassen, fallen neue Blöcke herunter und versperren den Weg. Werdet ihr von einem Block getroffen, seid ihr kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Im weiteren Spielverlauf habt ihr zusätzlichen noch mit schlechtem Wetter und Boss-Gegnern zu kämpfen.Insgesamt erwarten euch 50, teils abwechslungsreiche, Levels im Story-Modus. Sobald ihr damit durch seid, könnt ihr euch im Überlebens- oder gegen einen Freund online im Wettbewerbsmodus antreten. Die Varianten spielen sich klassisch. Im Überlebens-Modus baut ihr solange an eurem Turm, bis ihr sterbt. Im Versus-Modus müsst ihr schneller als euer gegenüber mit dem Bau fertig sein, wobei ihr Blöcke auf das Spielfeld eures Gegners schieben könnt, um ihn so aus dem Spiel zu drängen.Grafisch ist Castles wirklich liebevoll, ja fast drollig inszeniert und hält ein paar hübsche Schmunzeleien parat. Trotzdem solltet ihr nicht allzuviel erwarten, zumal das Spielprinzip auch gar nicht mehr hergibt. Der Sound ist solide, kann aber nach dem zehnten Level schon etwas eintönig werden.Insgesamt erhaltet ihr aber ein nettes Spiel für zwischendurch, das sich gut und eingängig spielen lässt. Der Preis ist angenehm gering gehalten und durchaus gerechtfertigt für dieses kleine Machwerk. Wenn ihr also gerne Match-3-Titel spielt, könnt ihr hier gefahrlos reinschauen und macht nichts verkehrt.