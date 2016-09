TGS2016: Das neue Spiel des Harvest Moon-Designers heißt Birthdays the Beginning und erscheint 2017

PC PS4

Yasuhiro Wada dürfte einigen von euch als Schöpfer der Lebens-Simulationen Harvest Moon und Story of Seasons bekannt sein. Im Rahmen der gerade stattfindenden Tokyo Game Show wurde nun auch der europäische Release seines neusten Werks angekündigt: Birthdays the Beginning, welches in Kooperation mit Arc System Works entwickelt wird. Mit seinem neuen Spiel bricht der Designer nicht in unbekannte Gefilde auf, Birthdays the Beginning wird erneut eine Lebens-Simulation.

Entgegen der Lehrmeinung welche die Kirche lange Zeit- und Terry Pratchett in seinen Scheibenwelt-Romanen vertraten, sogar entgegen der Erkenntnis einiger altgriechischer Philosophen und der modernen Wissenschaft ist die neue Welt von Wada, und somit auch eure zukünftige Wirkungsstätte, würfelförmig. In diesem leeren und nicht einmal mit Wasser gefüllten Quader startet ihr, dem Augenschein nach, erst einmal damit, in Populous-Manier eure Welt zu terraformen. Danach beginnt das Leben in vielfältiger Gestalt eure gerade erschaffenen Welt zu erobern, um von euch dann ebenfalls nach Herzenslust manipuliert zu werden. Wie das aussieht und vonstatten geht zeigt euch der Trailer zur TGS, den wir euch im Anschluss an diese News eingebettet haben.

Birthdays the Beginning soll bereits am 19. Januar nächsten Jahres in Japan für die Playstation 4 erscheinen. Eine Veröffentlichung in Europa soll zeitnah "Anfang 2017" erfolgen, dann soll das Spiel auch auf Steam für den PC erscheinen.