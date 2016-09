Studie belegt: Mit dem Alter schwindet das Interesse an kompetitiven Spielmodi

Wie eine Studie der Gaming-Analyse-Seite Quantic Foundry zeigt, verlieren Spieler mit zunehmendem Alter das Interesse an kompetitiven Mehrspieler-Modi in Spielen. Hierfür wurden mehr als 239.000 Spieler und Spielerinnen im Alter von 13-60 zu ihren Spieleinteressen befragt. Eine Rolle beim Interesse an Multiplayer-Spielen spielen sowohl das Geschlecht als auch das Alter, wobei sich Letzteres stärker auswirkt. Demnach fällt das Interesse im Alter von 13 bis 35 Jahren bei beiden Geschlechtern stark ab. Bei Männern sinkt es, bis es sich um die 50 einpendelt, während Frauen schon mit 36 Jahren den Großteil an Wettbewerbsdrang in Spielen verloren haben. Mit zunehmendem Alter gleichen sich die Werte beider Geschlechter in etwa an.

Woran das sinkende Interesse genau festzumachen ist, gibt die Studie allerdings nicht her.