ist ein Phänomen, dem sich seit seinem Early-Access-Release im März bereits weit mehr als 4 Millionen Spieler hingegeben haben. Das Spielprinzip mit seinem Battle-Royale-Konzept ist äußerst simpel: Auf einer acht mal acht Kilometer großen Insel ringen 100 Spieler gleichzeitig ums Überleben – wer zuletzt überbleibt, geht als Sieger hervor.In der neuesten Stunde der Kritiker geben auchundPlayerunknown’s Battlegrounds eine Chance. Im Koop-Modus stürzen sie sich in mehreren Runden gemeinsam aus dem Flieger, suchen in verlassenen Häusern und Schuppen nach Ausrüstung und Waffen, geben sich gegenseitig Deckung und versuchen, solange wie möglich am Leben zu bleiben. Als wäre die von den bis zu 98 menschlichen Gegnern ausgehende Gefahr nicht schon groß genug für die beiden Veteranen, sitzt ihnen auch noch eine sich immer weiter zuziehende Energiebarriere im Nacken, die verhindern soll, dass sich die verbleibenden Überlebenskämpfer irgendwo auf der Map verbarrikadieren und die anderen die Arbeit erledigen lassen.Ob Playerunknown’s Battlegrounds auch bei Jörg und Heinrich zündet, und ob sie den Multiplayer-Titel gar freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden, das erfahrt ihr in den folgenden 38 Minuten.Die Stunde der Kritiker zu Playerunknown’s Battlegrounds steht exklusiv unseren Premium-Usern sowie zum Einzelkauf zur Verfügung. Informationen zu unserem Premium-Angebot inklusive aller enthaltenen Leistungen findet ihr auf dieser Seite . Die Uncut-Stunden von Jörg und Heinrich werden wie gewohnt in wenigen Tagen veröffentlicht.Jetzt aber wünschen wir euch viel Spaß beim Anschauen!*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Battlegrounds-SdK".