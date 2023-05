Teaser Heinrich und Jörg lassen sich von Tears of the Kingdom auf eine Himmelsinsel entführen. Erwartet sie im Auftakt auch der spielerische Himmel?

Wenn Nintendo bei den spielerischen Freiheiten vonnoch einen drauf setzen will, dann ist ein neuer Bereich in Hyrule über den Wolken eine gute Wahl für den Nachfolger, denn bekanntlich muss die Freiheit dort grenzenlos sein. Idyllisch ist der Anfang von Links neuem Abenteuer aber nicht, denn er macht da oben nicht etwa Urlaub, sondern das Auftauchen neuer Welten am Himmel über Hyrule hat mit dem Erwachen eines uralten Bösen zu tun.Gemeinsam mit Jörg Langer ist Heinrich Lenhardt angetreten, um sich wacker im Auftakt zu schlagen. Um sich mehr Freiheiten zu erlauben, spielen die beiden nicht wie sonst üblich die ersten 60 Minuten, sondern diesmal gibt es die für euch zusammengestellten Highlights aus den ersten zwei Stunden der beiden zu sehen. Und da die liebe Prinzessin Zelda weiß, dass auch zwei Stunden nicht reichen, um sie in Tears of the Kingdom wiederzufinden, gibt es sogar am Anfang ein royales Meet & Greet.Nachdem jeweils ihre ersten zwei Stunden mit dem Spiel verflossen sind, treten Jörg und Heinrich wieder vor die Kamera, um die große Frage zu beantworten: Wollen sie in ihrer privaten Zeit nach diesem Anfangserlebnis weiterspielen? Kann es da überhaupt Überraschungen geben, bei einem so vielfach hoch gelobten Spiel (so auch in unserem Test von The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom ) geben?