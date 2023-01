Wo Long - Fallen Dynasty

Teaser Team Ninja bringt die Souls-Formel ins alte China. Als unbekannter Held (oder Heldin) mit großem Potential formt ihr das Schicksal der drei Reiche und brecht Dämonen einen Zacken aus der Krone.

Mitversetzt euch Team Ninja in eine alternative Version der, allerdings mit deutlich mehr Untoten und Dämonen als im Original. Spielerisch lässt sich der Titel wie schonaus demselben Haus voninspirieren, bei Wo Long geht es aber nicht nur vom alten Japan ins alte China. Auch der Einfluss eines anderen FromSoftware-Spiels macht sich im Action-RPG deutlich bemerkbar und dazu setzt Wo Long mit seinem Charakter-System ganz eigene Akzente, so ersetzt ein Willens-System das gewohnte Ausdauer-Management.Hagen hat für euch in dieser Viertelstunde in einer Preview-Version selbst Schellen verteilt und Dämonen ausgetrieben, ist selbst einige Male auf die Bretter gegangen und hat an diversen Spitznamen für seinen namenlosen Helden gefeilt.Viel Spaß!