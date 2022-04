Weird West – Jörgs Stunde Uncut

Teaser

Wenn ehemalige- und-Macher ein neues Studio gründen, dann sind die Erwartungen naturgemäß hoch. Doch Weird West löst sich von der bisherigen First-Person-Erfahrung der Titel und lässt euch das Geschehen stattdessen aus einer isometrischen Perspektive verfolgen. Was aber noch immer vorhanden ist, das sind die Immersive-Sim-Anteile. Denn euer Handeln insoll sich wirklich auf den Verlauf des Spiels auswirken. Doch alle diese schönen Ansätze und Versprechen bringen nicht viel, wenn das zugrunde liegende Prinzip nicht gelungen ist. Und deshalb hat sich Jörg eine Stunde in den seltsamen Westen begeben und für euch herausgefunden, was das Erstlingswerk von Wolfeye Studios kann.Viel Spaß beim Ansehen!