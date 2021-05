Wasteland 3: The Battle of Steeltown im Trailer vorgestellt

Teaser

inXile Entertainment hat einen neuen Video-Trailer zum kürzlich angekündigten DLCfür das Gruppen-RPG Wasteland 3 (Testnote 9.0 im Jörgspielt ) veröffentlicht. In dem gut zwei Minuten langen Clip stellt ein englischsprachiger Sprecher die Hintergründe zum Schauplatz der Erweiterung vor. Euch verschlägt es in den Fabrikkomplex Steeltown, in dem für den Patriarchen von Colorado unter anderem Waffen, Rüstungen und Roboter gefertigt werden. Ihr werdet entsandt, um den Grund für die plötzlich ausbleibenden Lieferungen herauszufinden. Nähere Informationen zum Inhalt und neuen Features findet ihr in unserer News anlässlich der Ankündigung des DLCs.The Battle of Steeltown erscheint am 3. Juni für den PC, die PS4 und die Xbox One. Der Preis der Erweiterung beträgt auf allen Plattformen 13,99 US-Dollar. Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten einen Rabatt von 10 Prozent.