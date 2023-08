Wartales-Folge 29 (Letsplay von Jörg Langer)

Teaser

Zu dieser Folge

Über Wartales

Wir sind in der dritten Staffel (Folgen 21-30) von Jörg Langers Letsplay zuvon Shiro Games – und alle(vulgo Crowdfunder) entscheiden mit und können sogar selbst als Figur im Spiel auftauchen! Neue Rekruten werden a) nach der bisherigen Spendensumme sowie b) nach der Spendenregelmäßigkeit nach unterstützenden Usern benannt; die Namen für Ponys und andere Tiere werden c) unter allen Crowdfundern zufällig ausgewählt. Voraussetzung dafür sowie für die Wartales-Profil-Medaillen (inklusive spezieller "Mitglied der Kompanie"-Medaille ist eine Registrierung bei www.GamersGlobal.de. Komm' auch du in die Kompanie – und setz' dir als Mitgucker oder Unterstützer am besten jetzt, in diesem Moment, dieals Lesezeichen. Die hat übrigens auch immer eine Zusammenfassung der letzten Wochen, wenn du mal Folgen verpasst.Die drei neuen, also Restrictor, Moe und Rainman, werden mit großem Hallo aufgenommen, letzterer gleich mal zum Pharmazeuten befördert. Dann wird die Ausrüstung an das Trio verteilt, die sich somit als Level-4-Helden gut ins Team einfügen sollten. Fehlende Ausrüstung wird vom kräftigenkurzerhand selbst am Amboss geschmiedet, darunter eine Mütze (sic!) für Rainman. Nienlic reist derweilst gut verpackt (des Verwesungsgeruchs und der auseinanderfallenden Körperteile wegen) mit. Die große Entdeckung der Folge: Kommandant Jörg lernt, die Standarte im Camp einzusetzen.Wartales ist ein gelungener Mix ausund, dazu kommen natürlich eigene Ideen, insbesondere beim Rundentaktik-Kampfsystem. Der vielleicht größte Unterschied zu Battle Brothers: Neben generierten Missionen gibt es auch viele handgemachte Quests, darunter die mehrstufige Hauptquest in jeder der sechs Regionen, bei der wir oft Entscheidungen treffen können. Unser anfänglicher Söldnertrupp muss erst mal zu Geld kommen und Nahrung finden, dann aber scheffelt er immer mehr Ruhm und Ausrüstung, baut das eigene Camp aus und kommt den Intrigen und Gefahren in der "Low Fantasy"-Mittelalterwelt auf die Spur. Der Trupp kann eine erstaunliche Größe von mehreren Dutzend Kämpfern und (mitkämpfenden!) Tieren erreichen, allerdings muss er auch finanziert werden.Beim Rundenkampf entscheiden wir uns zunächst für die Aufstellung und beginnen dann die Schlacht nahtlos einfach dadurch, dass wir den ersten Kämpfer bewegen. Während die KI in einer festen Reihenfolge ziehen muss, darf der Spieler jeweils entscheiden, welchen der in dieser Runde noch nicht eingesetzten Kämpfer er als nächstes steuern möchte. Die Bewegung erfolgt frei, vor und/oder nach Aktionen, wobei es auf den tatsächlichen Abstand zum Ziel ankommt (da es Langwaffen gibt und solche, die einen ganzen Bereich abdecken). Vorsicht: "Friendly Fire" ist in Wartales keine dunkle Theorie, sondern gefährlicher Alltag! Über rautenförmige Tapferkeitspunkte (einige davon fest pro "Tag", andere lassen sich temporär im Gefecht verdienen) setzen wir spezielle Aktionen ein, wobei manche Angriffe auch an andere Vorbedingungen geknüpft sind, etwa "Ziel hat weniger als 50% seiner Hitpoints" oder "Held hat bereits zweimal angegriffen in diesem Gefecht".Unsere Helden (und Ponys...) spezialisieren wir mit der Zeit, außerdem steigern wir pro Level-up ihre Attribute. Auch das Inventarmanagement und das Camp spielen eine wichtige Rolle. Über Wissenspunkte schalten wir "Pfade" mit Belohnungen frei, außerdem existiert ein in unterschiedliche Kategorien aufgeteilter "Forschungsbaum" für Utensilien, Waffen, Kochrezepte und mehr. Mit anderen Worten: Es gibt viel zu tun in Wartales – packen wir's an!