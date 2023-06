Wartales Folge 01 (Letsplay von Jörg Langer)

Teaser

Jörg Langer spielt Wartales – Crowdfunder entscheiden mit und können als Figur im Spiel auftauchen! Neue Rekruten werden nach Spendensumme sowie alternativ nach Spendenregelmäßigkeit nach Usern benannt; die Namen für Ponys und andere Tiere werden unter allen Crowdfundern zufällig ausgewählt. Voraussetzung dafür sowie für die Wartales-Profil-Medaillen (inklusive spezieller "Mitglied der Kompanie"-Medaille ist eine Registrierung bei www.GamersGlobal.de. Komm' auch du in die Kompanie!



Die erste Folge ist extralang und wurde live gespielt – einer der Topspender (die anderen waren verhindert...) durfte sogar seinen Charakter via Twitch-Chat "konfigurieren". Der Anfangstrupp besteht aus Toreyam, Lurking Horror, Nivek und Rhino, dazu kommt ein Pony, dessen Name unter allen Spendern verlost wird. Dann geht unsere Reise auch schon los, es kommt zu ersten Kämpfen, Minispielen und Quests – und am Ende der Folge wird bereits der erste Rekrut aufgenommen (der Nummer-1-Spender Kriesing, der einen Speerkämpfer übernehmen wollte). Die Folge endet dann mit einem schlechten Traum...