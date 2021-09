Teaser Das neue WarioWare ist erschienen: Über 100 Minispiele warten auf euch, die meisten dauern nur wenige Sekunden. Dazu gibt es mehrere Charaaktere – und viel Spaß? Dennis und Jörg probieren es aus.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

WarioWare - Get It Together ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am Freitagnachmittag haben sich Dennis "Ich will in Urlaub" und Jörg "Ich will mein Gartenhäuschen streichen" Langer zu einer gepflegten Erst-Partie in WarioWare - Get it Together getroffen. Ihr könnt 40 Minuten lang der live kommentierten Koop-Partie folgen– und lernt dabei zahlreiche Charaktere und mehrere Welten kennen.Viel Spaß!