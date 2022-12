Warhammer 40.000 Darktide – Die Stunde der Kritiker

Teaser Nach der Fantasy-Schnetzelei Vermintide 2 führt die neueste Koop-Action von Fatshark ins 41. Millenium. Warhammer-Fans Jörg und Ramona ziehen in dieser Wunsch-SdK mit User-Hilfe ins Gefecht.

Diese Stunde der Kritiker entstand auf besonderen Wunsch:-Fannutzte seinen Joker als Top-Unterstützer der Weihnachtsaktion 2021, um sich eine SdK zuzu wünschen. In dem Titel der-Macher Fatshark schlüpft ihr in die Haut von Ausgestoßenen des Imperiums und erledigt Missionen in der Makropole Atomos Prime, die von Chaos-Horden bedrängt wird. Das wollten sich Jörg und Ramona ansehen, beides ebenfalls Freunde des-Universums.Sonst spielt jeder Kritiker respektive jede Kritikerin den Auftakt eines Spiels für sich, doch bei einem ganz auf gemeinsames Spiel ausgelegten Titel wie Darktide liegt der Gedanke auf der Hand, eine Koop-SdK zu veranstalten. Für ein volles Squad rekrutierten wir dazu Verstärkung aus der Community:undrunden das Team ab, in dem jede Klasse vorkommt und alle Mitspieler mit Vorerfahrung für den rechten SdK-Spirit für sie ungewohnte Klassen wählten. Zu Hören und zu sehen sind, mit zwei Ausnahmen, jedoch für die bessere Übersicht allein Jörg und Ramona. Bevor es aber direkt in die Multiplayer-Action geht, seht ihr auch, wie Jörg den nicht an Inszenierung sparenden Prolog bestreitet.Wie immer seht ihr hier nun die Highlights ihrer Spielerfahrungen im Zusammenschnitt. Dazu gibt es statt der Spitzfindigkeiten des Schnittmeisters diesmal Kommentare von Chorazeck. Am Ende klären Jörg und Ramona auf, ob es bei den rund sechzig Minuten Spielzeit bleibt, oder sie auch in ihrer Freizeit weiter dem Imperator in Atomos Prime dienen wollen.Viel Spaß!