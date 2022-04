Vorgestellt: Sony a7s III (Weihnachtsaktion 2021)

Teaser Weihnachten ist nun schon etwas her – mittlerweile hat sich Jörg ausführlich mit der a7s III beschäftigt. "Kein Unterschied zu einem Smartphone", wie ein besonders wissensreicher Kommentator schrieb?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neben einem neuen Atmos Ninja V Field Recorder sowie NVMe-Enclosures und dem sich seit Monaten wortwörtlich tagtäglich bewährenden Macbook M1 Pro Max habt ihr uns bei der Weihnachtsaktion 2021 auch eine neue Filmkamera finanziert, die(ca. 4.000 Euro) samt zwei Objektiven: der lichtstarken Festbrennweite Sony SEL35F18F (ca. 500 Euro) und dem Zoomobjektiv Sony SEL24105G OSS (ca. 1000 Euro).Mittlerweile hat Jörg noch einige Peripherie erworben, darunter ein Kamerakäfig (zum Schutz der Kamera und Befestigen eines Field Monitors) sowie das elektronische Mikrofon, mehrere Speicherkarten, zwei Zusatzakkus und einen Dummy-Akku (um die Kamera per Steckdose zu betreiben). Vor allem aber hat er sich mittlerweile etliche Stunden mit diesem System beschäftigt, das ungefähr 75mal so viele Funktionen und die exakt zehntausendfache Rechenkapazität eines Space Shuttles hat.Auch die ersten WTF-Erfahrungen sind mittlerweile verbucht, etwa als eine ungeeignete Autofokuseinstellung gar grässliches Dauerpumpen erzeugte (weshalb ihr nur einen Bruchteil von Hagens und Jörg Kampfsport-Verrenkungen bei der Viertelstunde zu Sifu zu Gesicht bekommen habt), oder als die Kamera plötzlich behauptete, beide eingelegten SD-Cards seien nicht lesbar, vermutlich weil die Einschübe verschmutzt seien (ein System-Reset half). Aber so langsam fühlt sich Jörg sicher genug mit der Kamera, um nicht nur Edi-Fotos für Retro Gamer oder Studio-Aufnahmen (wie die zum Steamdeck-Test ) damit zu machen, sondern sie mutig in die große weite Welt hinauszuführen.Statt euch in diesem Video mit Spezifikationen zu langweilen oder die längst ausgepackte Kamera erneut zu "unboxen", seht ihr vielmehr eine typische Interview-Situation bei einer Doku. Gut, nur wenige (viel zu wenige!) Dokufilmer kommen auf die Idee, Jörg Langer zuhause zu interviewen, aber ihr wisst, was wir meinen. Ihr wisst es nicht? Na gut: Mit "typischer Situation" ist gemeint, dass nicht viel Zeit fürs Setup ist, etwa für die Verkabelung des Interviewpartners mit einem Lavaliermikro, und dass auch die Lichtverhältnisse nicht optimal sind.Wie also schlägt sich die Sony Alpha a7s III in dieser Praxissituation? Und das erwähnte Aufsteckmikro? Vor allem aber: Spielt die Langersche Katze mit?