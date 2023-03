Videospielkultur e.V. wird heimatlos

Teaser

Nach fast zehn Jahren muss der Videospielkultur e.V. sein über 11.000 Spiele, mehr als 50 Konsolen, eine umfangreiche Videospiel-Zeitschriften-Sammlung und damit fast 50 Jahren Videospielgeschichte umfassendes Archiv im Werk 1 in München räumen. Denn im Dezember 2020 erhielt der Verein kurz vor Weihnachten die Kündigung des Mietvertrages zum 31.3.2021. Inmitten des damaligen Höhepunktes der Corona-Pandemie ein schwerer Schlag für den gemeinnützigen Verein, der ausschließlich von ehrenamtlichen Mitgliedern betreut wird und sich über Mitgliedsbeiträge finanziert. Einen besonders bitteren Beigeschmack hatte zudem die Tatsache, dass der Videospielkultur e.V. an der Gründung des Werk 1 in 2013 beteiligt und damit der dauerhaft langjährigste Mieter im Haus war.Der Grund für die Kündigung war die angeblich zweckentfremdete Nutzung der Büroräume als Lagerraum. Das umfangreiche Videospiel-Archiv nach mehr als sieben Jahren und knapp 200, teilweise gemeinsamen, Veranstaltungen im Werk 1 als schnöden Lagerraum zu bezeichnen, war eine für uns nicht verständliche Einschätzung der Geschäftsführung des Startup-Hubs. Darüber hinaus wurde uns vorgeworfen, dass seitens des Vereins nicht ausreichend Veranstaltungen im Werk 1 stattgefunden hätten. Dass dieser Umstand durch die scharfen Lockdown-Vorschriften zustande kam und wir, bis zum allgemeinen Veranstaltungsverbot der bayrischen Staatsregierung Mitte März 2020, in den vorigen Jahren neben anderen Events zweimal monatlich die Games Lounge im Eventraum des Werk 1 veranstaltet hatten, fiel dabei nicht ins Gewicht.Auf erfolglose Verhandlungen und eine von der bayrischen Landesregierung, mit der wir in der Vergangenheit bisher immer vertrauensvoll zusammengearbeitet hatten, ignorierte Bitte um Unterstützung, folgte auf die Kündigung schließlich die Räumungsklage. Da auch der zuständige, konservativ eingestellte Richter keinen Mehrwert in der Videospiel-Sammlung eines als gemeinnützig anerkannten Kulturvereins finden konnte, wurde die Kündigung als rechtmäßig anerkannt. Unser Einspruch und die Anrufung einer zweiten Instanz wurden abgelehnt und nach zwei Jahren Rechtsstreit haben wir vor zwei Wochen Verfassungsklage eingereicht. Wie wir dahin kamen und was das bedeutet, ist allerdings eine andere Geschichte.Aktuell ist die Kündigung rechtskräftig und wir müssen für unser Videospiel-Archiv eine neue Heimat finden. Wir verfolgen momentan einige Optionen, aber wenn ein GG-User etwas in oder um München kennt, darf er oder sie sich gerne bei mir melden.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Videospiele sowie die Aufbewahrung und Archivierung von Videospielen und Hardware. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook . Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unseren YouTube und Twitch -Kanal abonniert.