Videospielkultur e.V.: Archivtour bei GG-User Hermann Nasenweier

Teaser

Für die aktuelle Folge der Archivtour war ausnahmsweise kein Gast bei uns im Archiv, stattdessen waren wir selbst zu Besuch bei dem GamersGlobal-User Hermann Nasenweier . Nachdem er uns in der Vergangenheit schon mit der ein oder anderen Sachspende beglückt und bei der Archivlounge-Folge zur Teenage Mutant Ninja Turtle: The Cowabunga Collection tatkräftig am Joypad unterstützt hat, sind wir gerne seiner freundlichen Einladung gefolgt und haben uns auf eine ausführliche Reise durch seine umfangreiche und beeindruckende Sammlung begeben.Neben einer großen Spielesammlung ist auch Hardwareseitig von den ersten Telespielen bis zu modernen Systemen alles vertreten, was Rang und Namen hat. Aber auch das eine oder andere exotische Gerät steht in seinen Regalen. Wer sich die im Video meist nur kurz vorgestellten Systeme genauer anschauen möchte, kann dies auf seiner Website tun.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Videospiele sowie die Aufbewahrung und Archivierung von Videospielen und Hardware. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook . Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unseren YouTube und Twitch Kanal abonniert.