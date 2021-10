Videospielkultur e.V. Archivtalk: Monatsrückblick September 2021

Teaser

Im aktuellen Archivtalk blicken wir zurück auf den Monat September. Aufgrund der vielen Themen haben wir den Talk in drei Videos aufgeteilt:

Monatsrückblick September 2021 - Teil 2: Showcases

In Teil 2 schauen wir uns den THQ Nordic-Showcase, die Nintendo Direct und den Playstation-Showcase genauer an.

InTeil 1 besprechen wir einige Spiele-Neuerscheinungen des Septembers und interessanteNews.In Teil 3 werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Welche Ereignisse gab es im September der vergangenen Jahre? Unter anderem reden wir über 20 Jahre Gamecube und 25 Jahre Crash Bandicoot.Alternativ könnt ihr den Archivtalk auch in Audioform über unsere neue Archivtalk Playlist auf SoundCloud anhören.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die politische, akademische und gesellschaftliche Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung sowie die Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Videospiele. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook