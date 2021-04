Videospielkultur e.V. - Archivtalk Folge 2: Journey

Teaser

Hallo und Willkommen zu Folge 2 der Videoreihe. Wir sindundvom Verein Videospielkultur e.V. in München. In unserem über 10.000 Spiele umfassenden Archiv setzen wir uns regelmäßig in gemütlicher Runde zusammen und besprechen Spiele aus der Vergangenheit oder Gegenwart. Heute blicken wir zurück aufaus dem Jahre 2012.