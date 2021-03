Videospielkultur e.V. - Archivtalk Folge 1: Outcast

Teaser

Hallo und willkommen zur Premiere der neuen Videoreihe Archivtalk. Wir sindundvom Verein Videospielkultur e.V. in München. In unserem über 10.000 Spiele umfassenden Archiv setzen wir uns regelmäßig in gemütlicher Runde zusammen und besprechen Spiele aus der Vergangenheit oder Gegenwart. Heute blicken wir zurück auf das Action-Adventureaus dem Jahre 1999 und dessen Remakeaus dem Jahre 2017. Die verwendeten Gameplay-Szenen stammen dabei zum Großteil aus dem Remake.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e. V. (kurz VSK) setzt sich für die politische, akademische und gesellschaftliche Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung sowie die Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Videospiele. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook