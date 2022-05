Videospielkultur e.V. - Archivlounge: SNES Marathon

Teaser

Wieder einmal haben wir uns im Archiv des Videospielkultur e.V. eingefunden und zusammen einen Marathon durch eine Kiste voller Super Nintendo-Spiele unternommen. Insgesamt spielen wir uns durch fünfzehn Titel der 16 Bit-Konsole. Die Spiele werden dabei zufällig aus der Kiste gezogen und nach 10 Minuten gewechselt.Wer nun Lust darauf bekommen hat, selber Hand an eines der Spiele zu legen und in der Nähe von München lebt, kann uns gerne am 28.5. im Pixel am Gasteig auf der CSA Games Lounge besuchen. Ab Samstag Nachmittag könnt ihr vor Ort mit uns in die Welt der 16 Bit-Videospiele eintauchen.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die politische, akademische und gesellschaftliche Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Videospiele sowie die Aufbewahrung und Archivierung von Videospielen und Hardware. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook . Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unseren YouTube -Kanal abonniert.