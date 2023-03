Videospielkultur e.V. - Archivlounge: PSVR 2-Launchmarathon

Teaser

Star Wars - Tales from the Galaxy's Edge

Rez Infinte

Horizon - Call of the Mountain

Moss

Swordsman VR

Resident Evil Village

Gran Turismo 7

Die lange Wartezeit ist vorbei. Am 22.2.2023 ist endlich die PSVR2 für die Playstation 5 erschienen. Auch von uns wurde die neue Virtual-Reality-Brille von Sony heiß erwartet. Deshalb haben wir anlässlich der Veröffentlichung der PSVR 2 in diesem 90-minütigen Video folgende Spiele aus dem Launch-Line-up angespielt:Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Videospiele sowie die Aufbewahrung und Archivierung von Videospielen und Hardware. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook . Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unseren YouTube und Twitch -Kanal abonniert.