Videospielkultur e.V. - Archivlounge Folge 7: Midway Arcade Origins

Nach der Winterpause wollten wir im Archiv des Videospielkultur e.V. eigentlich nur kurz unser neues Twitch-Streaming-Setup testen. Aus der geplanten kurzen Testaufnahme wurde dann allerdings ein zweistündiger Livestream der Midway Arcade Origins -Spielesammlung auf der Xbox 360, garniert mit viel Smalltalk. Die besten dreißig Minuten haben wir in dieser Archivlounge Folge zusammengefasst. Den kompletten Stream könnt ihr euch auf dem Videospielkultur-Twitchkanal anschauen.Im Zusammenschnitt treiben wir in Toobin' mehr oder weniger entspannt einen Fluß herunter, bekämpfen inUFOs, demonstrieren unsere Unfähigkeit Marble Madness zu spielen, schenken in Root Beer Tapper Bier aus und zerstören in Rampage schließlich mehrere Großstädte.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e. V. setzt sich für die politische, akademische und gesellschaftliche Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung sowie die Förderung künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Videospiele. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook