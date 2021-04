Videospielkultur e.V. - Archivlounge Folge 1: Biped

Teaser

Hallo und Willkommen zur ersten Folge der Videoreihe Archivlounge. Wir sindundvom Verein Videospielkultur e.V. in München. In unserem über 10.000 Spiele umfassenden Archiv setzen wir uns regelmäßig in gemütlicher Runde zusammen und stellen euch Multiplayerspiele aus der Vergangenheit oder Gegenwart vor. Heute spielen wir, ein Puzzle-Plattformer aus dem Jahre 2020.