Videospielkultur e.V. - Archivlounge: 20 Jahre Metroid Prime

Vor zwanzig Jahren erschien in den USA am 18. November 2002für den Gamecube. Zu diesem Anlass haben wir uns ein weiteres mal im Archiv des Videospielkultur e.V. zusammengesetzt, um zu überprüfen, wie gut der Klassiker gealtert ist. Während wir den ersten Spielabschnitt erforschen, besprechen wir unter anderem auch die Ursprünge und die Entwicklung der mittlerweile fünfzehn Spiele umfassenden Reihe.Der 2006 gegründete Verein Videospielkultur e.V. (kurz VSK) setzt sich für die Anerkennung von Videospielen als wertvolles Kulturgut ein. Zu den Zielen des Vereins zählen die gesellschaftliche Aufklärung und Auseinandersetzung mit dem Thema Videospiele sowie die Aufbewahrung und Archivierung von Videospielen und Hardware. Detaillierte Informationen über den Verein, das aktuelle Veranstaltungsprogramm, die Satzung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer Gruppe auf Facebook . Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder unseren YouTube und Twitch Kanal abonniert.