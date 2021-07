Video-Check: Pokémon Unite ist ein charmantes MOBA

Teaser Die Tierchen von Game Freak haben bereits vielen Genres einen Besuch abgestattet, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Nun wollen sie es mit League of Legends und Konsorten aufnehmen.

In hiesigen Gefilden wurden wir erstmals 1999 mit der Markekonfrontiert, die in Japan zu diesem Zeitpunkt bereits seit 1996 zum festen Bestandteil der Popkultur gehört. Und während die kleinen Taschenmonster ihren Ursprung in halbwegs traditionellen japanischen Rollenspielen haben, gibt es mittlerweile zahlreiche Ableger und Spinoffs in anderen Genres. Beispielsweise seien daim Bereich der Rail-Shooter, das selbsterklärendeoder das Prügelspiel-Crossover. Nun hat sich The Pokémon Company mitden neuesten Streich ausgedacht: Ein MOBA, kurz für Multiplayer Online Battle Arena.Falls euch diese Genre-Bezeichnung absolut nichts sagt: Unter sie fallen Titel wieund. Zwei Teams treten in Online-Matches gegeneinander an und müssen sich gegenseitig mit den Skills ihrer Charaktere verhauen. Im Fall von Pokémon Unite sind die Champions eben ein paar der bekannten Taschenmonster. Ganz genau ausgedrückt gibt es im Spiel aktuell 19 Pokémon, die ihr spielen dürft.Wie viele seiner Genre-Kollegen ist auch Pokémon Unite ein Free-to-Play-Titel. Ihr könnt es also kostenfrei auf eure Switch herunterladen (iOS- und Android-Versionen folgen im September), müsst für bestimmte Elemente also bezahlen. Dazu fallen kosmetische Items wie Skins für eure Kämpfer, aber auch Pokémon bekommt ihr nicht einfach geschenkt. Damit die Spieler mit dem dicksten Geldbeutel aber nicht gnadenlos im Vorteil sind, habt ihr eine Rotation von Gratis-Monstern, die ihr ausprobieren könnt. Auch das kennt man aus anderen Genre-Vertretern.Ganz allgemein kennt man viele Elemente von Pokémon Unite aus anderen ähnlich gelagerten Spielen. Da stellt sich mir die Frage: Kann das trotzdem Spaß machen? Und genau die beantworte ich euch in diesem Video!Viel Spaß beim Ansehen!