Vampire the Masquerade - Swansong: Neuer Trailer

Nacon und Bad Wolf haben einen neuen Trailer für das kommende narrative RPGveröffentlicht. Es erscheint am 19. Mai für Xbox One, Xbox Series S|X, PC (Epic Store), Playstation 4 und Playstation 5.Vampire the Masquerade - Swansong ist eine Adaption des Pen-and-Paper-Spiels. Ihr spielt drei Charaktere mit ihren jeweils eigenen Charakterbögen. Mysteriöse Attentäter haben die Bostoner Camarilla angegriffen – ein Geheimbund, dem die meisten Vampire der Stadt angehören. Galeb Bazory, Emem Louis und Leysha werden von dem Prinzen der Kainskinder der Stadt beauftragt, die Identität der Angreifer und die Motive für den Großangriff herauszufinden. Der Auftrag ist einfach: infiltrieren, nachforschen und Antworten finden, notfalls mit übernatürlichen Kräften. Das Spiel setzt auf Erkundung, Dialoge, Rätsel und die Story. Es soll mehr als fünfzehn verschiedene Enden geben.