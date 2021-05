User-Video: Sternenschweif HD Feature Trailer Version 1.10

Teaser

Das Remake des Attic-Klassikers, das nach einer knapp einjährigen Early-Access-Phase im August 2017 auf Steam erschienen ist, wird in Kürze auf die neue Version 1.10 aktualisiert. Bereits seit rund einem Monat stehen die neuen Inhalte und Features im Rahmen einer Open Beta jedem Besitzer des Gruppen-Rollenspiels im Das-Schwarze-Auge-Universum zur Verfügung. Damit erscheint - etwas überraschend - über drei Jahre nach dem letzten Update ein weiterer Patch, für den in hohem Maße Mitglieder der Community verantwortlich zeichnen.GG-Userstellt euch in seinem Feature Trailer (Achtung Spoiler!) die größten optischen und spielerischen Änderungen vor. Hierzu gehören neue 2D-Bilder, neue Händler oder auch Komfortfunktionen wie die automatisierte Waffenpflege. Insgesamt soll das Update laut vorläufigen Patch Notes jeweils über 100 Features und Bugfixes bringen.