Two Point Campus - Jörgs 1. Stunde Uncut

Teaser Dekan Jörg möchte nichts anderes, als die Studierenden am GamersGlobal-Campus glücklich zu machen und ihnen gute Noten zu bescheren, doch zieht das Personal am selben Strang?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Campus ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle könnt ihr die ungeschnittenen 73 minütigen Anstrengungen von Jörg verfolgen, im Rahmen seiner Spielsession für Die Stunde der Kritiker ineinen Hort des Wissens und des Glücks zu bauen, in dem GG-User als Studis durch die Gänge ziehen und auch das Personal vertraute Redakteurs-Namen trägt. Findet heraus, wer unter den Usern sich alles am Campus herumtreibt und welche Beziehungen die GG-Studis untereinander pflegen.Viel Spaß beim Ansehen!