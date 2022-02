Teaser Tactics-Ogre-Anbeter Jörg und Fire-Emblem-Kuschler Hagen stürzen sich auf die Rundentaktik im charmanten 3D-Pixel-Look. Gelingt es Triangle Strategy, ihre Herzen zu erobern?

Mitbringt Square Enix ein neues Spiel im dreidimensionalen 16-Bit-Stil vom RPGheraus. Doch wie der Name nahelegt, ist der neue Streich im Strategie-Genre angesiedelt, genauer gesagt handelt es sich um Rundentaktik nach Machart vonundDa horchen die Taktik-Kuschler der Redaktion Jörg Langer und Hagen Gehritz auf und verlieren keine Sekunde, um sich schon Wochen vor Launch in einer finalen Version in die erste Stunde zu stürzen. Ihr könnt übrigens auch selbst die ersten Kapitel von Triangle Strategy dank der soeben erschienen zweiten Demo anspielen. Triangle Strategy erzählt die Geschichte eines Konflikts zwischen drei Reichen, die durch eine lange Geschichte von Kriegen um die Hoheit über die knappen Ressourcen ihres Kontinents gezeichnet sind. Als Adelsspross aus einem neutralen, vermittelnden Königreich werdet ihr Kämpfe ausfechten, hin und wieder kleine Gebiete erkunden, Gesprächen lauschen und Entscheidungen fällen, die Freiheit, Moral und Nutzdenken abwägen. Nicht nur die Gewichtung dieser drei Elemente überrascht dabei unsere Kritiker in dieser Folge.Rundentaktik ist bekanntermaßen kein hektisches Genre und auch aus einem anderen Grund überziehen beide (einer deutlicher, als der andere) die 60 Minuten. Am Ende ihrer jeweiligen überlangen Stunde steht wie immer die Frage aller Fragen: Werden Jörg und Hagen nach dem Auftakt auch privat weiter zu Felde ziehen oder begehen sie Fahnenflucht?Viel Spaß beim Anschauen