Tom Clancy's Rainbow Six Mobile Ankündigungstrailer

Teaser

Ubisoft Montreal hat miteinen Ableger der beliebten Taktik-Action-Reihefür mobile Plattformen angekündigt. Laut Ubisoft arbeite ein extra dafür zusammengestelltes Team in Montreal daran, eine direkte Umsetzung der PC- und Konsolen-Erfahrung für das Handheld-Format ohne große technische Einbußen zu realisieren. Auch sollen ikonische Karten aus, die taktische Spielmechnik, das 5-vs-5-Gameplay in diversen PVP-Spielmodi sowie die zerstörbaren Umgebungen samt aller strategischen Gadgets, Features und Raffinessen enthalten sein. Tom Clancy's Rainbow Six Mobile wäre damit nach Rainbow Six Vegas (Mobile) von Ubisoft Quebec aus dem Jahr 2007 der zweite exklusiv für mobile Plattformen entwickelte Titel von Ubisoft. Der Release wird mit 2022 angegeben. Es ist nach Angaben des Dev Blogs bezüglich des Alpha-Tests Ende April und diverser grober Andeutungen einer Roadmap und Betatests von einer Veröffentlichung im 4. Quartal 2022 auszugehen.