Throne and Liberty: Ankündigungs-Trailer für F2P-MMORPG

Teaser

Publisher und Großkonzern Amazon hat in Zusammenarbeit mit NCSoft im Rahmen des Summer Game Fest-Livestreams einen Ankündigungstrailer zu einem neuen Free-to-Play-MMORPG veröffentlicht. Insollt ihr euch mit anderen Spielern per PvPvE messen, das riesige Reich Solisium durchstreifen, strategische Entscheidungen treffen und nicht nur gegen andere Guilden sondern auch gegen die Welt selbst und das Wetter bestehen.Throne and Liberty soll nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen.