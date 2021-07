The Witcher Monster Slayer: Video-Check zum AR-Spiel

Teaser Im AR-Spiel à la Pokémon Go züchtet ihr keine süßen Monster, sondern lasst sie Hexerschwerter schmecken. Hexer Hagen hatte jedoch wenig Spaß bei der Jagd auf Kreaturen in den Putzbrunner Wäldern.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mitbringt Entwickler Spokko, eine Tochter von CD Projekt RED, ein Augmented-Reality-Spiel im Witcher-Universum auf Android und Mobile. Ähnlich wie beispürt ihr gewöhnliche, seltene und legendäre Monster auf der Karte auf – nur statt knuddelige Kreaturen einzufangen, sammelt ihr nur die Köpfe der Biester, die ihr mit Hexer-Schwert, Zeichen und Bomben erschlagt.Anders als bei Pokémon Go gibt es auch kein Team, dem ihr euch zuordnet, um Punkte auf der Karte für euer Team einzunehmen. Hagen ist für euch in den finsteren (im Sinne von nachts ist es da nicht beleuchtet!) Wäldern bei Putzbrunn auf Monsterjagd begeben. Was The Witcher - Monster Slayer noch von Pokémon Go unterscheidet und warum einiges an dem Mobile-Titel Witcher-Fan Hagen gegen den Strich ging, erfahrt ihr im Video.Die gezeigten Szenen wurden auf einem iPhone 8 aufgenommen. Hagens eigenes Android-Smartphone (ein Huawei P Smart 2019) war nicht mit dem Spiel kompatibel, obwohl es die nötigen Spezifikationen aufwies, da das Gerät nicht mit der Google-Middleware ARCore kompatibel ist. Zwar lässt sich The Witcher - Monster Slayer auch mit deaktivierter Kamera ohne AR spielen, dennoch ist ARCore zwingend notwendig, um das Spiel aus dem Play Store laden zu können.Viel Spaß mit dem Video!