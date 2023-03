The Last of Us - Part 1 (PC): Technik-Check mit PS5-Vergleich

Teaser Pünktlich zum Ende der HBO-Serie The Last of Us kommt erfolgte nun der Release der PC-Version. Hebt die sich von der PS5-Version ab und was steckt hinter den vielen negativen Rezensionen auf Steam?

Grafik: Nvidia GeForce RTX 4090

CPU: AMD Ryzen 9 7950X, 16x 4.50Ghz

Mainboard: Gigabyte Aorus Elite X, AMD X670

RAM: 64 GB DDR5-5200 CL40 Corsair Dominator

Festplatte: 2 TB NVMe WD Black SN770

Wasserkühlung von EK-Quantum mit EK-CryoFuel Acid Green

mit Gehäuse: Corsair 5000 D Airflow

Lüfter: 6 x Light Loop LL 120 RGB

Letztes Jahr veröffentlichte Naughty Dog mit The Last of Us - Part 1 (im PS5-Test, Note 9.0 ) ein Remake der Reise von Ellie und Joel, die inzwischen auch als Serienadaption von HBO mitundErfolge feierte. Kurz nach Ende der Ausstrahlung der ersten Staffel kommt nun die PC-Version heraus, mit der The Last of Us erstmals ohne PlayStation-Konsole direkt spielbar wird (via Stream war das schon vorher möglich). Spielerisch blieb das Remake dem Original sehr treu blieb und führte nur kleine Verbesserungen ein, etwa bei der KI. In Sachen Grafik ließ das Team tatsächlich keinen Stein auf dem anderen ließ – von den Grafiken über das Beleuchtungssystem bis zur technischen Umsetzung der Cutscenes.Die Vorfreude war groß, einen Review-Key gab es jedoch vor Release nicht. Und dann vergaben viele Steam-User einen Daumen nach unten wegen schlimmer Performance und Abstürzen. Im Video erfahrt ihr, wie der Titel auf unserem High-End-Rechner lief und seht anhand von Vergleichsszenen, wie die Portierung im Vergleich mit der PS5 abschneidet.Das sind die Spezifikationen unseres MIFCOM-Testrechners:Viel Spaß!