Teaser Eigentlich startet das Spiel der heutigen Stunde der Kritiker in der Gegenwart, schnell geht es aber in die Vergangenheit. Jörg und Dennis gehen dem faulen Zeitzauber auf den Grund.

Normalerweise bietet die Kombination aus Walking Simulator und Story-Adventure eine Einschlafgarantie für. Doch bei einem Setting im antiken Rom wird er gleich wieder wach und wenn dann auch noch eine spannende Geschichte und sogar etwas Action und Puzzles versprochen werden, dann gibt es kein Halten mehr undwird für eine neue Stunde der Kritiker eingespannt. Das Spiel, das so viel verspricht und sich nun dem Kritiker-Urteil stellen muss, heißtvon Entwickler Modern Storyteller.Aber um was geht es denn genau? Ganz simpel ausgedrückt beginnt das Spiel wie ein klassisches RPG: Ihr erwacht ohne Erinnerung an einem Strand, eine Fremde weist euch kurz ein. Es dauert nicht lange und ihr schreitet durch ein Portal und findet euch in der namensgebenden vergessenen Stadt wieder. Deren Bewohner sind, gelinde gesagt, überfreundlich und empfangenen euch mit offenen Armen. Doch die überall herumstehenden Goldstatuen bergen ein düsteres Geheimnis. Und auch die goldene Regel, die in der Stadt das oberste Gesetz ist, solltet ihr besser einhalten.Weil The Forgotten City einen eher behäbigen Einstieg hat, dürft ihr euch heute sogar über eine Doppelstunde der Kritiker freuen. Das bedeutet, dass Jörg und Dennis nicht wie üblich die erste, sondern die ersten beiden Stunden des Spiels erlebt haben. Diese haben wir für euch auf die launigsten Momente zusammengeschnitten. Am Ende wartet wie immer ein Fazit auf euch, in dem die beiden Kritiker die Frage aller Fragen beantworten: Würden sie The Forgotten City freiwillig und in ihrer privaten Zeit weiterspielen?Gespielt haben sowohl Dennis als auch Jörg auf der PS5, was für euch einen weiteren Vorteil bringt: Wir haben die Szenen in knackscharfem 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufgenommen und das Video wird in derselben Auflösung und Bildrate vorliegen. Alternativ bieten wir auch einen 1080p60-Stream an.Viel Spaß beim Ansehen!