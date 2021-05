The Elder Scrolls Online: Story-Trailer zu Blackwood veröffentlicht

Teaser

Bethesda hat einen Story-Trailer zu, dem kommenden neuen Kapitel zuveröffentlicht. Dieser erzählt euch, worum es in der Erweiterung und dem jahresumspannenden Abenteuer "Die Tore von Oblivion" geht und was eure Aufgabe sein wird. Der Titel erscheint am 1. Juni für PC, MacOS und Stadia, am 8. Juni folgen die Versionen für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series. An diesem Tag wird auch die verbesserte Konsolenfassung "Console Enhanced" für Playstation 5 und Xbox Series erscheinen, welche einen optimierten Qualitäts- und Leistungsmodus für die neuen Konsolen mitbringt.