The Dark Pictures - The Devil in Me: Story-Trailer veröffentlicht

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bandai Namco hat einen Story-Trailer zu, der nächsten Episode aus der-Reihe, veröffentlicht. Diesmal verschlägt es euch in ein einsames Hotel, welches natürlich mit diversen tödlichen Fallen gespickt ist und eure Heldengruppe schnell dezimieren wird, solltet ihr die falschen Entscheidungen treffen oder bei den Quick-Time-Events nicht schnell genug sein. The Devil in Me soll im Herbst dieses Jahres erscheinen und bildet den Abschluss der ersten Staffel.